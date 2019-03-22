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Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции позиции украинских военных на Донбассе, пять раз применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Также зафиксированы обстрелы снайперов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов велись обстрелы вблизи населенного села Водяное; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" дважды стреляли из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Отмечается, что подразделения ВСУ дали адекватный ответ противнику огнем из штатного вооружения. Потери боевиков уточняются.

Напомним, Украина решила открыть автомобильный контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" на линии разграничения в ближайшее воскресенье, 24 марта.

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