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Марчук: мост в Станице Луганской не ремонтируют, потому что Россия хочет, чтобы он выдерживал танки

Предложение Украины - ширина 2,2 метра и две деревянные вставки.

Марчук: мост в Станице Луганской не ремонтируют, потому что Россия хочет, чтобы он выдерживал танки
Фото: facebook.com/oscesmm

Украина готова в одностороннем порядке восстановить мост в Станице Луганской, но это предложение не поддерживает российская сторона.

Об этом рассказал в пятницу представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук на брифинге о текущей ситуации на Донбассе..

По его словам, причина заключается в том, что Украина хочет сделать так, чтобы через него не могли переехать танки и БТРы.

"Проблема в том, что противоположная сторона - россияне - требуют, чтобы этот мост был шириной от 4 метров. То есть, чтобы мог пройти бронетранспортер и танк. Украинская сторона после изучения разных вариантов предлагала три. Последнее предложение: ширина моста - 2,2 метра, и второе - две деревянные вставки, которые могут выдержать 5 тонн. То есть бронетранспортер не пройдет и танк не пройдет", - рассказал Марчук.

По его словам, Россия категорически не воспринимает это предложение.

Разрушенный мост играет важную роль для местных жителей, так как там находится единственный пункт пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями в Луганской области.

Сейчас уцелевшие участки моста соединены только деревянными трапами для пешеходов.

Ежедневно мост пересекают более 8 тысяч человек, а ожидание в очереди может длиться часами.

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