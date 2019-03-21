Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет.

Бывшую супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где, по данным СМИ, похоронен ее сын Виктор Янукович-младший.

Как сообщили Крым.Реалии очевидцы, за час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе – могилу Виктора Януковича-младшего.

Фото: Крым.Реалии

По сообщениям ряда киевских и севастопольских СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в Крым. Ведет непубличную жизнь, живет на морском побережье под Севастополем и владеет несколькими магазинами продуктов питания. Эту информацию также подтверждают источники Крым.Реалии.

Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет. Было известно, что его похоронили в Севастополе.

На мемориальном Братском кладбище в Севастополе, где, по данным СМИ, похоронен Виктор Янукович-младший, появился надгробный памятник ему.