Супрун опубликовала советы, как вести себя во время "предвыборного обострения"

И.о. министра советует избегать стресса и не спорить с фанатиками.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует украинцам по возможности избегать людей, проявляющих признаки "предвыборного обострения" в случае импульсивного или неадекватного поведения. Об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке.

"Люди с предвыборным обострением могут вести себя как свободные радикалы - импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности", - отметила Супрун.

Чтобы защитить свое психическое здоровье, Супрун рекомендует:

в случае манипуляторов с грубым поведением и активными движениями - развернитесь и идите прочь. Спорить и доказывать собственное мнение таким людям нет смысла. Можете выслушать человека и даже пытаться его успокоить, но это срабатывает не во всех случаях;

установите прочные личные границы. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов - вас будет сложно вывести из равновесия;

напомните зарвавшимся людям, что их поведение может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию;

разговаривайте низким и спокойным голосом, обращайтесь к человеку лишь после того, как он все выскажет;

если конструктивное обсуждение не получается - игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

Супрун отметила, что люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройства. В этом случае лучше помочь человеку получить профессиональную помощь.

И.о. министра также отметила, что общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение.

"Не позволяйте негативу оставаться с вами - выйдите на прогулку или пробежку или просто поговорите с близким человеком", - отметила Супрун.

Ранее журналисты отметили необычайно спокойную реакцию Ульяны Супрун на срыв заседания правительства Олегом Ляшко. Накануне на заседание Кабинета министров ворвался кандидат в президенты, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и требовал не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым.