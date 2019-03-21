СБУ готовит подозрения представителям Киево-Печерской лавры, - источник

Служба безопасности готовит подозрения по делу о разжигании межрелигиозной вражды представителями Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Подозрения будут. Всему свое время", - сказал собеседник.
По его словам, досудебное расследование по данному делу продолжается.
Собеседник не уточнил, кому конкретно будет сообщено о подозрении и готовится ли подозрение наместнику Киево-Печерской лавры Павлу.
Напомним, в конце ноября прошлого года СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской Лавры Павла в селе Вороньков. Комментируя обыски и обвинения в разжигании межконфессиональной вражды, митрополит Павел заявил, что не был в доме в Воронькове с 2013 года. Он также заявил, что в 2014 году его дом ограбили, оттуда вынесли пять икон и ящик водки.