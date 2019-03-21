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СБУ готовит подозрения представителям Киево-Печерской лавры, - источник

Кому именно будет сообщено о подозрении, пока не говорят.

СБУ готовит подозрения представителям Киево-Печерской лавры, - источник
Киево-Печерская лавра
Фото: pravlife.org

Служба безопасности готовит подозрения по делу о разжигании межрелигиозной вражды представителями Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозрения будут. Всему свое время", - сказал собеседник.

По его словам, досудебное расследование по данному делу продолжается.

Собеседник не уточнил, кому конкретно будет сообщено о подозрении и готовится ли подозрение наместнику Киево-Печерской лавры Павлу.

Напомним, в конце ноября прошлого года СБУ провела обыски у наместника Киево-Печерской Лавры Павла в селе Вороньков. Комментируя обыски и обвинения в разжигании межконфессиональной вражды, митрополит Павел заявил, что не был в доме в Воронькове с 2013 года. Он также заявил, что в 2014 году его дом ограбили, оттуда вынесли пять икон и ящик водки.

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Источник: "Украинские новости"
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