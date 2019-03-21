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В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

В результате ДТП пострадали четыре человека.

В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево
В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево
Фото: mk.npu.gov.ua

В среду вечером в Николаеве маршрутное такси врезалось в дерево, в результате чего пострадали четверо пассажиров.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"20 марта около 19:40 в районе дома 55 по пр. Центральному 20-летний водитель маршрутного такси РУТА не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. В результате ДТП повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, во Львове в результате наезда маршрутного автобуса погибла 10-летняя школьница.

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