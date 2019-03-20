Каштаны на Крещатике после реконструкции заменят платанами, - "Киевзеленстрой"

Платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры.

Традиционные каштановые деревья на главной улице Киева Крещатике заменят платаны, которые более устойчивые к болезням и городским условиям.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" рассказал заместитель гендиректора коммунального объединения "Киевзеленострой" Дмитрий Заруба.

"По результатам голосования по программе "Выбери дерево для Крещатика", большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам", - рассказал он.

Заруба отметил, что платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

"В следующем году планируется реконструкция Крещатика. Со своей стороны мы будем рекомендовать коммунальной корпорации "Киевавтодор", которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем бы не "поднимали" дорожное покрытие", - отметил чиновник.

Он пояснил, что каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, не выдерживают современных условиях города - загрязнения воздуха, потепления климата, а также размножения вредителей.

"В конце концов соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, тоже разрушает корневую систему любимых киевлянами деревьев... С одной стороны, киевляне требуют убрать лед и снег с киевских улиц, с другой - сохранить деревья. В конце концов, возникает ситуация, как в медицине, когда одно лечишь - другое калечишь", - добавил Заруба.

В то же время он заверил, что Киев без каштанов не останется. "В парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые. Ведь с каштанами связана история Киева, поэтому нет смысла менять и искать новый зеленый символ столицы", - отметил он.

Напомним, осенью 2012 года коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева провело тендер на поставку 289 каштанов породы Briotti. Тендер выиграла фирма ООО "Профессиональный садовник". В марте-апреле 2013 года каштаны высадили, но уже в мае выяснилось, что деревья подменили - каштаны зацвели белым, а не красным цветом.

Экспертиза выяснила, что только два из 289 саженцев были сорта Briotti, а остальные - оказались обычными белыми каштанами.

В феврале 2014 года киевский суд обязал "Профессионального садовника" пересадить каштаны.