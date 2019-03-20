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​В Кривом Роге руководство полиции пыталось скрыть избиение своих сотрудников хулиганами

Оба нападавших задержаны.

​В Кривом Роге руководство полиции пыталось скрыть избиение своих сотрудников хулиганами
​В Кривом Роге возле ночного клуба избили двух полицйеских
Фото: badnews.org.ru

Правоохранители задержали двух мужчин, которые избили прибывших по вызову полицейских возле ночного клуба в Кривом Роге.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Фейсбуке.

"16 марта около трех часов ночи в Саксаганское отделение поступило сообщение о конфликте возле развлекательного комплекса, который перерос в драку. По адресу выехал наряд городского отдела Управления полиции охраны: 22-летний младший инспектор взвода реагирования, сержант полиции и 22-летний полицейский-водитель, капрал полиции. Рядом с заведением полицейские заметили скопление людей, к которым они направились. Уже через мгновение неизвестный мужчина из группы лиц нанес удар кулаком в лицо одному из правоохранителей, от чего тот упал на землю без сознания. Злоумышленник пытался ударить второго сотрудника полиции, но тот уклонился. В это время другие, на тот момент не установленные, лица сбили с ног и второго полицейского и начали бить его ногами. Капрал полиции помог ему встать и довел его до служебного автомобиля", - говорится в сообщении.

Узнав об инциденте, руководство городского управления полиции охраны,пыталось скрыть произошедшее. И лишь после того как информация была распространена в Интернете и получила огласку, было открыто уголовное дело.

Личности нападавших установили - это 30-летний уроженец Кривого Рога, который первым нанес удар полицейскому. После ночного происшествия он уехал в Киев, где и был задержан в Дарницком районе, его этапировали в Кривой Рог. Его 29-летний сообщник задержан по месту жительства в Кривом Роге. В настоящее время оба помещены в изолятор временного содержания. Одному из них уже объявлено подозрение по ст.345 Уголовного кодекса.

"Уголовная ответственность грозит и должностным лицам полиции, которые, не желая огласки происшествия, вместо того, чтобы защитить подчиненных сотрудников, а в их лице - честь и достоинство полиции в целом, скрыли факт совершения преступления", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее киевскому патрульному сломали нос при попытке утихомирить пьяную компанию.

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