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На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей

Причину пожара предстоит установить правоохранителям.

На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей
Иллюстративное фото
Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Семь автомобилей сгорели в результате пожара на авторынке в Голосеевском районе Киева . Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Пожар произошел сегодня утром, около 7 утра, на Столичном шоссе, 104-А.

Спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных авторынков в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroën, Mazda и Jaguar. Пожар ликвидировали в течение часа, люди не пострадали.

На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в мае 2018 года на Столичном шоссе сгорели 54 автомобиля.

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