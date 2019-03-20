Відчайдушні багатії. Як в елітних університетах США викрили корупцію і до чого тут Україна

Схему підкупу та підтасовки результатів іспитів рік тому виявили агенти ФБР, які працювали під прикриттям у ході іншого розслідування. Чому ця справа може стати однією з найгучніших в історії американської системи освіти та чим закінчився схожий випадок в Україні — у тексті LB.ua .

Єль, Стенфорд , Джорджтаунський та Техаський університети, Університет Південної Кароліни, UCLA та інші університети США опинилися у центрі грандіозного корупційного скандалу . Сума хабарів, які платили батьки за те, щоб їхні діти вступили до престижних вишів, варіювалася від 10 до 75 тисяч доларів. У хід шли також цінні папери та облігації. Часто самі вступники не знали, що отримали омріяне місце в університетів завдяки шахрайству.

Фото: EPA/UPG Прокурор Ендрю Лелінг (в центрi ) оголошує звинувачення проти десятків осіб, які брали участь у багатомільйонній корупційній схемі вступу у престижні університети США, під час прес-конференції у федеральному суді в Бостоні, штат Массачусетс, 12 березня 2019

Що трапилося?

У вівторок, 12 березня, Міністерство юстиції США висунуло перші обвинуваченння в участі в багатомільйонній корупційній схемі вступу у престижні університети. Звинувачення стосуються 50 осіб, 33 з яких — батьки студентів з невисокими балами, а решта — організатори схеми та спільники.

Основний організатор — 58-річний Вільям Сінгер, керівник компанії з підготовки до вступу в університети The Key, а також благодійної організації, через яку клієнти платили йому хабарі під виглядом пожертв. Загальна сума таких пожертв склала майже 25 мільйонів доларів.

Сінгер надавав різні послуги. Наприклад, підтасовував результати тестів SAT і ACT, як враховують під час вступу в американські університети. Саме за його порадами діти стверджували, що мають труднощі з навчанням, щоб отримати відтермінування для здачі іспиту. Таким чином абітурієнти отримували можливість здати іспит у приватному порядку протягом двох днів, а помічники Сінгера мали більше маневрів для підтасовки результатів.

Фото: EPA/UPG Головний фігурант справи про корупцію в університетах США Вільям Сінгер

Іноді Сінгеру допомагав 36-річний Марк Рідделл, який складав іспити замість школярів. Рідделл спеціально обирав такі відповіді, аби мати достатній результат для вступу в університет, але неідеальний, щоб не виникло підозр. Чоловік вже визнав провину і погодився співпрацювати зі слідчими.

Сінгер мав також налагоджену мережу адміністраторів шкіл у Техасі та Каліфорнії, де абітурієнти могли отримати правильні відповіді ще до початку тестування. Інший учасник схеми також міг виправити помилки після тесту. Посередники за кожен тест отримували до 10 тисяч доларів. Всього така послуга коштувала батькам від 15 до 75 тисяч доларів.

Фото: People Марк Рiдделл

Друга схема полягала в тому, що Сінгер домовлявся зі спортивними тренерами університетів, аби ті "підтверджували" успіхи дітей у різних видах спорту. Співробітники організації Сінгера підробляли дані про досягнення школярів та їхні фото, на яких вони буцімто тренувалися. При цьому деякі вступники ніколи навіть не займалися спортом. Цю схему ФБР "допоміг" викрити колишній футбольний тренер Єльського університету Рудольф Мередіт. Він отримав 400 тисяч доларів за те, що зробив вигляд, буцімто один зі вступників — зірка футболу. При цьому хлопець мав посередні результати у спорті. Його батьки заплатили Сінгеру 1,2 мільйони доларів.

Прокурори також звинуватили колишнього головного тренера з тенісу в Джорджтауні, Гордона Ернста. Батьки заплатили 950 тисяч доларів за те, щоб Ернст підтвердив успіхи їхньої дочки у тенісі. Насправді, дівчинка посіла 207 місце на чемпіонаті штату серед дівчаток до 12 років.

Вільям Сінгер визнав себе винним за звинуваченням у рекеті, відмиванні грошей та перешкоджанні правосуддю. З вересня цього року він співпрацює зі слідством.

Кого ще звинувачують?

У одній з телефонних розмов Сінгер пояснював клієнтові схему так: "Ми займаємося тим, що допомагаємо вступити в університети дітям найбагатших батьків у США". Серед таких батьків фігурують бізнесмени та голівудські зірки.

Наприклад, акторка Фелісіті Гаффман, відома завдяки серіалу "Відчайдушні домогосподарки", у 2017 році заплатила Сінгеру 15 тисяч доларів за хороший результат іспиту SAT для її дочки. У переговорах також брав участь чоловік Фелісіті, номінант на "Оскар" Вільям Мейсі, але обвинувачення йому не висунули. Лос-Анджелеський суд призначив Фелісіті Гаффман 250 тисяч доларів застави.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS Фелісіті Хаффман, Вільям Мейсі з доньками.

Схему з маніпуляцією спортивними досягненнями використосувала інша телевізійна зірка Лорі Лафлін. Разом з чоловіком вони заплатили Сінгеру 500 тисяч доларів, аби їх дочок зарахували до університету Південної Каліфорнії за успіхи у греблі. Батьки відправили фото занять дівчат на тренажері для греблі Сінгеру. Лору Лафлін затримали і звинуватили в хабарництві. Їй дозволили вийти під заставу у розмірі один мільйон доларів.

Ще один обвинувачений бізнесмен Вільям Макґлашан, виконавчий директор компанії TPG Growth, яка є одним із інвесторів Uber та стрімінгового музичного сервісу Spotify. Сінгер відредагував фото сина Макґлашана і видав його за футболіста. Хлопець не грав у шкільній футбольній команді з середньої школи. У коментарі The Washington Post представник компанії, де працює Макґлашан, заявив, що "його відправили у безстрокову адміністративну відпустку".

Були й інші схеми підкупу. Наприклад, двоє обвинувачуваних з Каліфорнії заплатили Сінгеру акціями Facebook вартістю більше 250 тисяч доларів. Вони передали цей хабар у липні 2016 року. Наразі батьки стверджують, що то був благодійний внесок.

Фото: EPA/UPG Головний фігурант справи про корупцію в університетах США Вільям Сінгер

Усім обвинувачуваним загрожує до 20 років тюрми. При цьому прокуратура не висунула обвинувачення жодному зі студентів, оскільки саме батьки були головними учасниками схеми.

Що тепер?

“Ці батьки — просто набір багатства і привілеїв, — заявив прокурор Ендрю Лелінг. — Ця справа демонструє, наскільки сильно за допомогою грошей і шахрайства може поширитися корупція в елітних університетах. Для заможних не може бути жодної окремої схеми вступу до вищих навчальних закладів".

Деякі університети вже або звільнили причетних до цієї справи, або відправили у безстрокову відпустку. Зокрема, у Джорджтауні заявили, що тренер, який отримував хабарі від Сінгера, більше не працює в цьому університеті після того, як внутрішнє розслідування виявило, що він порушував правила вступу. “Джорджтаун цілковито співпрацював зі слідством у цій справі”, — йдеться у заяві.

Каліфорнійський університет також звільнив двох тренерів, які були залучені до схеми. Одному з них Сінгер виплатив хабар під виглядом стипендії на навчання для його дітей. В Каліфорнійському університеті підкреслили, що вони також співпрацюють зі слідством та ініціюють внутрішнє розслідування.

Фото: Times Higher Education Пітер Саловей

Президент Єльського університету, Пітер Саловей, заявив, що навчальний заклад буде вживати “необхідні заходи” в міру того, як розвиватиметься слідство. “Я хочу запевнити, що ми зробимо все можливе, аби довіра до процесу вступу в університет не була знову підірвана”.

“Цей скандал — не сюрприз. Справжній сюрприз те, скільки людей виявилися здивованими”, — пишуть у виданні The Chronicle of Higher Education. Те, що вступники з багатих родин отримують привілеї при вступі — типова практика для деяких престижних університетів США, серед яких Гарвард, Стенфорд, Принстон, Колумбійський університет та інші. При вступі до цих навчальних закладів представники впливових сімей і раніше використоували критерій “legacy admissions”, так звану “спадщину”. Однак ця справа підриває довіру до іспитів SAT і ACT, які і без махінацій з результатами демонструють, що діти з бідніших родин отримують нижчі бали.

До чого тут Україна?

У 2016 році в Україні була викрита подібна схема. Тоді Генеральна прокуратура України повідомила про підробку результатів ЗНО та привласнення державних та ґрантових коштів. Схема діяла з 2008 року. Понад 200 абітурієнтів у 2014-2015 роках мали підроблені результати тестування, ще близько двох тисяч осіб отримали завищені бали.

Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Списки студентів, які мали недостовірні результати ЗНО, ГПУ спочатку оприлюднила у себе на сайті, а потім прибрала, однак лишився передрук. Прокурор Олександр Новіков на засіданні профільного комітету з питань освіти на науки у Верховній Раді розповів, що серед цих осіб були “діти працівників апарату Верховної Ради, народних депутатів колишнього скликання, колишніх керівників ГПУ, МВС та МО”. Тоді ж прокурор зазначив, що понад 100 осіб зі списку були відраховані з бюджетних місць навчання за підробку балів ЗНО. На їх місця, за словами Новікова, зарахували абітурієнтів, які мали на це право за результатами тестування.

Однак для того, щоб студенти поновилися на навчанні попри звинувачення ГПУ, вистачило лише листів адвокатів до університетів. Студенти КПІ поновилися через суд. Батькам обвинувачень висунуто не було. “Висновки експертизи про те, що студентові були завищені бали, ще не означають, що цей студент був у цьому винуватий. Хто в цьому винен – встановити може лише суд, коли буде розглядати кримінальну справу” — коментував ситуацію заступник міністра освіти Володимир Ковтунець для “Радіо Свобода”.

У липні 2017 року прокуратура передала обвинувачувальний акт щодо колишнього директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука та шести співробітників УЦОЯО до суду. Однак Солом’янський суд міста Києва повернув акт ГПУ через “неконкретизоване формулювання звинувачення” на доопрацювання. Справа досі знаходиться на етапі підготовчого засідання.

Тим часом, вступники 2014-2015 років минулого року мали би закінчити навчання на бакалаврських програмах.