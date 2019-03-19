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Муфтий Украины призвал не посещать открытие новой мечети в оккупированном Крыму

"Надеюсь, что ни один мусульманский религиозный деятель не будет своим визитом нарушать моральные нормы ислама".

Муфтий Украины призвал не посещать открытие новой мечети в оккупированном Крыму
Фото: Макс Требухов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов призывает мусульманских религиозных деятелей не посещать открытие Соборной мечети в аннексированном Россией Крыму.

Об этом Исмагилов сообщил в Facebook.

"Хочу напомнить всем муфтиям, духовным лидерам и религиозным деятелям, что Крым - это Украина, и посещать Крым без разрешения Украины является преступлением и нарушением государственной границы Украины", - написал он в фейсбуке.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины выразил надежду, что ни один мусульманский религиозный деятель не будет своим визитом нарушать моральные нормы ислама, легитимируя в глазах верующих оккупацию украинской земли, и государственные законы Украины.

"Со своей стороны, мы будем внимательно отслеживать, кто приедет в Крым на открытие мечети, и законно ли они туда попали», - добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие мечети в Крыму. Публичных комментариев Реджепа Тайипа Эрдогана по этому поводу пока не было.

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