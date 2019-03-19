Родственники Героев Небесной сотни выступили против строительства Мемориала на Институтской

Семьи двух Героев Небесной Сотни выступили против строительства Мемориала на месте расстрела людей на ул. Институтской. Такое заявление сделали сегодня Степан Сольчаник - брат погибшего Богдана Сольчаник и Инна Плеханова - мать погибшего Александра Плеханова, пишет "Укринформ".
Родственники погибших заявили, что Мемориал должен быть построен в другом месте, поскольку строительство по утвержденному проекту предусматривает изменение рельефа на ул. Институтской.
"Я, как брат Героя Небесной сотни Богдана Сольчаник, и другие семьи выступаем против уничтожения улицы Институтской, то есть против реализации проекта Мемориала, который предусматривает изменение улицы. Я считаю, что сама Институтская уже является музейным экспонатом. Также это место преступления", - сказал Сольчаник.
По словам Сольчаника, открытое письмо к директору Украинского института нацинальной памяти Владимиру Вятровичу, директору мемориального комплекса Игорю Пошивайло и министру культуры Евгению Нищуку подписали родственники 26 погибших героев.
"Мы понимаем, что Мемориал анонсирован, закуплены материалы, но при определении проекта его построения были ошибки: в задании архитекторам не было оговорено, что не нужно делать изменения ландшафта. Это основное наше требование", - сказала Инна Плеханова.
Родственники погибших выступают против разрушения исторического ландшафта и, по их мнению, посягнет на память о погибших.
Напомним, на осень 2019 года в Киеве запланирована высадка 100 мелколиственных лип из голландского питомника. Сроки строительства мемориала на данный момент не определены, так как еще не завершены все следственные действия и экспертизы на месте расстрела активистов Революции достоинства.