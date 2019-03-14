Добровольческое движение пять лет началось с Майдана.

Фото: Макс Требухов

Военнослужащие батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины имени Кульчицкого в четверг возложили цветы к мемориалу Небесной Сотне в Киеве.

Как сообщает корреспондент LB.ua, около 50 гвардейцев принесли гвоздики к памятному знаку погибшим во время Революции Достоинства.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что с батальона Кульчицкого пять лет назад началось формирование добровольческого движения в Украине.

В марте 2014 года около 500 добровольцев из Самообороны Майдана решили стать резервистами Национальной гвардии Украины и отправились на полигон в село Новые Петровцы. Боевым обучением и слаживанием добровольцев командовал начальник Управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.

29 мая 2014 года Кульчицкий и еще 11 военнослужащих погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который был подбит российскими боевиками.

14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.