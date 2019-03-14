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Украинские добровольцы изменили историю, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" поздравил добровольцев украинской армии.

Украинские добровольцы изменили историю, - Яценюк
Фото: Макс Требухов

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил добровольцев украинской армии с днем добровольца. Поздравление политик опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня чествуем наших соотечественников, которые изменили историю. Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Весь мир увидел, что Украина будет биться за свою свободу до победы", - написал Яценюк.

"Пять лет назад Кремль хотел поставить украинцев на колени и уничтожить нашу государственность. Сначала через своих марионеток враг обескровил нашу экономику и разрушил украинскую армию. Расстрелы на Майдане стали началом войны. Далее была оккупация Крыма и вторжения на Донбасс", - напомнил Яценюк.

Но украинская нация не испугалась, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Их несгибаемая воля остановила агрессора. Весь мир увидел, что Украина - есть. Она будет сражаться за свою свободу до победы".

"Каждый из добровольцев сделал достойный поступок. Каждый из них ответил оккупантам за весь украинский народ. Украинцы всегда будут помнить и уважать своих Героев", - написал Арсений Яценюк.

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