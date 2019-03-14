Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Роналду установил рекорд всех еврокубков УЕФА
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
ГлавнаяПолитика

Политзаключенного Балуха нашли "на этапе" в Ярославле

Вероятно, украинца везут в колонию в Тверской области.

Политзаключенного Балуха нашли "на этапе" в Ярославле
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Вывезенный из Керчи политзаключенный Владимир Балух "нашелся" в Ярославле в среду, 13 марта. Об этом написала российская журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Фейсбуке.

"Затерянный в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого - в Краснодаре", - написала Ивлева.

Она отметила, что из Ярославля Балуха вывезли, вероятно, в Тверь.

По данным Ивлевой, другие заключенные успели передать Балуху теплые ботинки и продукты.

Ранее правозащитник Николай Полозов заявил, что Балуха хотят вывезти в Тверскую область.

Напомним, Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни. Украинца осудили 5 лет колонии, позже приговор сократили на один месяц.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также