Политзаключенного Балуха нашли "на этапе" в Ярославле

Вывезенный из Керчи политзаключенный Владимир Балух "нашелся" в Ярославле в среду, 13 марта. Об этом написала российская журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Фейсбуке.

"Затерянный в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого - в Краснодаре", - написала Ивлева.

Она отметила, что из Ярославля Балуха вывезли, вероятно, в Тверь.

По данным Ивлевой, другие заключенные успели передать Балуху теплые ботинки и продукты.

Ранее правозащитник Николай Полозов заявил, что Балуха хотят вывезти в Тверскую область.

Напомним, Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни. Украинца осудили 5 лет колонии, позже приговор сократили на один месяц.