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ГБР проверяет информацию о подготовке покушения на Билецкого

Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения".

ГБР проверяет информацию о подготовке покушения на Билецкого
Андрей Билецкий

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке физического уничтожения  лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого, а также общественной организации "Национальные дружины".

Пресс-служба ведомства сообщает, что с соответствующим заявлением в бюро обратился заместитель главы СБУ, которого лидер "Нацкорпуса" во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

В ГБР уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту подготовки к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия).

Напомним, 11 марта Билецкий обвинил СБУ в намерении ликвидировать лидеров "азовского движения". Заказчиками он назвал Президента Порошенко, исполнителями - сотрудника СБУ Виктора Кононенко, а также представителей криминалитета.

Заявление сделано после событий в Черкассах, где представители "Нацкорпуса" пытались задержать кортеж главы государства. 9 марта представители партии дважды подрались с полицейскими - сначала они пытались прорвать кордон полицейских возле Администрации президента в Киеве, применили слезоточивый газ и пиротехнику. В ответ правоохранители применили физическую силу и спецсредства. Во время драки пострадали трое полицейских.

Вечером в этот же день "Нацкорпус" устроил драку с полицейскими в Черкассах при попытке заблокировать кортеж президента Петра Порошенко. Пострадали 22 полицейских.

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