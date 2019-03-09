Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией

Националисты пришли митинговать против хищений в "Укроборонпроме".

Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Столкновения между "Нацкорпусом" и полицией под АП, 9 марта 2019
Фото: Макс Требухов

Под зданием Администрации президента на улице Банковой в Киеве произошли столкновения между протестующими из "Национального корпуса" и полицией. Об этом сообщил LB.ua с места происшествия.

Митинг "Нацкорпуса" начался на Майдане. Затем националисты колонной двинулись на Банковую.

"На Банковой более сотни полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции. Митингующие попытались прорвать кордон. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ ", - рассказал корреспондент.

На месте происшествия присутствовал народный депутат Андрей Билецкий. Он объявил протестующим, что Петра Порошенка на рабочем месте нет и заявил, что митинг на Банковой повторится в следующую субботу, если фигуранты журналистских расследований по хищениях в Укроборонпроме "не окажутся за решеткой".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На странице "Нацкорпуса" в Facebook говорится о четырех требованиях, с которыми националисты вышли на протест. Среди них, взять под стражу и арестовать счета бывшего первого заместителя секретаря СБНО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, а также других фигурантов расследования - Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров «всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления».

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. 25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также