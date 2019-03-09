В первый день перемирия боевики обстреляли опорный пункт ВСУ у Крымского

За прошедшие сутки, 8 марта, российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт в районе населенного пункта Крымское. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в штабе.

Напомним, "режим тишины", который начал действовать с полуночи 8 марта, продержался 10 часов.

7 марта боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных, 5 военных были ранены.