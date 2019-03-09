Півроку НУШ. Чи всі перші класи отримали нове обладнання?

Субвенцію потрібно було використати до кінця 2018 року. LB.ua дізнавався, чи всі перші класи вже отримали необхідне обладнання.

Минулого року держава виділила майже мільярд гривень на оновлення освітнього простору для першокласників Нової української школи. На умовах співфінансування з місцевих бюджетів кожен перший клас мав отримати сучасні меблі, дидактичні матеріали і комп'ютерне обладнання. Проте до початку навчального року впоралися з закупівлями встигли далеко не всі регіони .

Фото: НУШ

МОН не має інформації ні про кількість закупленого обладнання в кожній області, ні про його якість (ведення такої статистики не є завданням міністерства), натомість має дані про використання субвенції. Але навіть у зразкових областях, які використали 100% коштів, як от Івано-Франківська, це не означає, що всім першокласникам це забезпечило нові умови навчання.

Достовірно про ситуацію знають тільки самі вчителі, відділи й управління освіти. З їхніх відповідей ми дізналися, чого найчастіше бракує першокласникам НУШ. Вони відповідають найчастіше на умовах анонімності, тому що бояться говорити про проблеми відкрито.

Ворохта (Івано-Франківська область)

Вчителька Люба розповідає, що з трьох перших класів нові парти отримав тільки один.

“Про меблі (йдеться про відкриті шафи – Авт.) взагалі мовчу. З обладнання дали три ноутбуки (на кожен клас по одному) і один мультимедійний проектор. Куди не звертались, розводять руками і кажуть, що немає коштів, просять почекати”.

Загалом у окрузі, до якого належить школа Люби, 18 перших класів НУШ. В управлінні освіти кажуть, що новим обладнанням забезпечені 14. Решту обіцяють дообладнати у цьому році, коли буде рішення міськради.

Черемошна (Івано-Франківська область)

Світлана: “У нас у школі у маленьких діток внутрішніх туалетів немає. А Ви питаєте про парти”.

Втім, у відділі освіти кажуть, що всі 29 перших класів НУШ отримали нові парти, 13 – мультимедійне обладнання, І жоден не забезпечений новими меблями – через відсутність коштів.

Фото: nus.org.ua Урок в опорній Олексіївській школі Запорізької області

Кривий Ріг

Вчителька Наталія пише, що в її школі нові парти є, але їх переробляли. Є також ноутбук і принтер, дидактичні матеріали. Але немає ні проектора, ні мультимедійної дошки, ні телевізора, тому навчальні відео чи презентації їй немає на чому показувати.

“У двох інших класах у нашій школі є телевізори, які придбали попередні випуски. Дирекція відмовчується, тому я направляю до них із запитаннями батьків. Параллельно пишу листи про допомогу у громадські організації”.

Департамент освіти Криворізької міськради загальної інформації про забезпечення обладнанням класів НУШ у місті не має, тому перенаправив запит LB.ua на районні відділи освіти. Їх у Кривому Розі сім, відповідь надіслали шість. У них йдеться про те, що всі класи отримали нові парти і всі вчителі – ноутбуки. Інші меблі не купували для жодного класу. Щодо мультимедійного обладнання – то ситуація різна: в одному районі його не замовляли, бо мають, в інших купили документ-камери: одну на школу або й менше, інші не конкретизують.

Слов’янськ, школа №12

Ірина, мама першокласника: “Я особисто вибила гроші з міського бюджету на забезпечення меблями перших класів. Написала мільйон листів і тільки після цього влада почала діяти. Ніхто з батьків мене не підтримував, вони були впевнені, що влада тягне час і обладнання доведеться купувати самим. Але нам привезли все необхідне 14 грудня. Батьки вночі збирали нові парти, бо наступного дня приїжджала Марина Порошенко, подивитися, як все красиво і чудово.

Зараз меблями забезпечені всі, але не йдеться про ламінатори, ноутбуки і проектори”.

У відповіді на запит LB.ua відділ освіти у Слов’янську підтвердив, що зараз вже всі 43 класи забезпечені новими партами, але комплект мультимедійного обладнання закупили по одному на кожну школу.

Фото: 1news.com.ua

Сторожинець (Чернівецька область), районна гімназія

“Я вчителька другого класу. У нас до сьогодні не отримали вчителі ні комп'ютерів, ні принтерів, ні ламінаторів, ні мультимедійних дошок. Парти закупили, але вони виявилися незручними, гострокраїми. Постояли тиждень, батьки почали вимагати старі парти, їх вимогу виконали”.

Цю інформацію не вдалося перевірити. У гімназії не відповіли на дзвінки.

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Загалом з мільярда, виділеного державою на дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне обладнання – на місцях використали 98,5% коштів. Решта повернулася до держбюджету.

Вадим Карандій, заступник міністра освіти, каже, причин повернення було дві: економія в результаті тендерних закупівель або ж збої у процедурах (бо виробники обладнання не були готовими до великого попиту і не встигли зробити замовлення).

Фото: Укринформ Вадим Карандій

За даними МОН, найбільше коштів з субвенції (100 %) використали у Івано-Франківській, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях. В інших областях – від 90%.

Карандій наголошує, що відстежувати скільки і яке обладнання закупили школи – не є функцією МОН. Але усе обладнання має бути сертифікованим і це (вибірково) перевірятиме Держаудитслужба.

Ті ж, хто з якихось причин не встиг скористатися субвенцією до нового року, тепер купуватиме обладнання за кошти місцевого бюджету, каже Карандій. І зауважує, що така ситуація не є масовою.