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Софийский собор будет недоступен для богослужений с 18 марта из-за ремонтных работ, - Минкультуры

Литургия УГКЦ 7 апреля не состоится.

Софийский собор будет недоступен для богослужений с 18 марта из-за ремонтных работ, - Минкультуры
Софийский собор будет недоступен для богослужений из-за ремонта
Фото: пресс-служба президента

Софийский собор в ближайшее время будет недоступен для богослужений ни одной из Церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в Фейсбуке.

Отмечается, что реставрационные работы, согласно технологических требований, будут проводиться в теплое время и начнутся с 18 марта.

"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение 7 апреля 2019 в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - говорится в сообщении.

"В 2019 году на I ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление лесов для инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи для дальнейшей их реставрации. Также планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения. В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства собора с устройством зондажей. Работы будут проводиться в теплое время года согласно соответствующих технологических рекомендаций", - сообщили в Минкультуры.

Установление системы контроля микроклимата Софийского соборазапланировано за счет грантовых средств ЮНЕСКО. Разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Собора.

"Сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", - подчеркнули в Минкультуры.

Напомним, ранее Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

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