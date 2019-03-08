ОБСЕ выразило надежду на соблюдение нового перемирия на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик приветствовали принятое на заседании ТКГ в четверг решение о прекращении огня на востоке Украины.

Заявление ОБСЕ цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы искренне приветствуем возобновление соглашения о прекращении огня, принятое Трехсторонней контактной группой. Оно вступило в силу в 00:01 (по киевскому времени) 8 марта 2019 года, совпав с Международным женским днем. Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, предусмотренного соглашением, далеко не только в этот праздник и надеемся, что это принесет пользу не только всем женщинам, но и всему населению Украины", - говорится в обращении представителей ОБСЕ.

Апакан и Сайдик призвали стороны конфликта вернуться к соблюдению Минских соглашений и принять необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня.

Напомним, что на заседании подгруппы по безопасности ТКГ в четверг была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Однако заявление от всей ТКГ не было подписано из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.