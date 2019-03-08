Медики ПДМШ провели профілактичний огляд українських бійців

Кінець лютого і перші дні березня група медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова провели на фронті, де обстежили бійців кількох підрозділів Збройних Сил України та Української добровольчої армії – близько 500 оглядів за шість днів роботи.

Фото: ПДМШ

Профілактичне обстеження включало загальний медичний огляд та збір анамнезу: артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, сатурація, поранення, скарги. Знімали електрокардіограму, коригували дози гіпертензивних і серцевих глікозидів, проводили швидке тестування на цукор крові, ВІЛ/СНІД і гепатити, а за потреби – резус і групу крові. Для тих, хто цього потребував, також проводили мануальну терапію та масаж. Результати медогляду занесені в особисті медичні картки бійців.

Як і рік тому, "медичний десант" для проведення профогляду військових ініціювала та організувала Вікторія Крамаренко – заступник головного лікаря з питань медсестринства КМКЛ № 2 "Опіковий Центр", керівник Благодійного фонду "Крила перемоги". Разом з нею огляд проводили кардіолог Ірина Коцюбинська, медична сестра Світлана Друзенко і масажист Микола Дорофєєв. До команди "медичних десантників" також увійшли віце-президент ПДМШ з питань логістики Ігор Буйвол і голова БФ "Патріоти України" Сергій Кисельов.

"За цей тиждень ми встигли зробити навіть більше, ніж планували, оскільки ретельно підготувались і продумали нашу роботу – розповіла Вікторія Крамаренко. – Ми привезли з собою багато медикаментів і матеріалів: медикаменти для надання невідкладної допомоги, вітаміни, протизастудні та протикашльові засоби, антибіотики, серцеві глікозиди, антигіпертензивні препарати, препарати знеболювальної дії, протизапальні мазі, швидкі тести, перев'язувальні матеріали, протиопікові набори. Усе це поповнило аптечки підрозділів, у яких ми працювали". Вона також пожартувала, що вітаміни використовували ще й як "винагороду" бійцям, які прийшли на огляд.

Місія тривала з 24 лютого до 2 березня. Чотири лютневі дні команда працювала в частинах ЗСУ, а перші два дні весни проводили огляд в УДА. "Багатьох бійців ми знаємо ще з минулого року, коли проводили аналогічне обстеження, і за цей рік вони стали нам, як рідні", – каже Вікторія. – Крім того, оскільки ми мали минулорічну діагностику, наша робота була набагато результативнішою".

На її думку, ситуація зі станом здоров'я у війську за рік не погіршилася, але й не покращилася. Відсутня система профілактичних оглядів, не всі військовослужбовці проходять швидкі тести при укладенні контракту, і не проводиться контроль кожні півроку. "Багато з тих, хто перебуває на передових позиціях, мають підвищений рівень цукру (від 6-7 одиниць), що каже про стресовий фактор та підвищений тиск. Очевидно, що це спричинено нічними чергуваннями, поганим сном, психічним та фізичним навантаженням".

Утім, бойовий дух захисників України, за спостереженнями Вікторії Крамаренко, залишається високим, бажання якось домовитися з Путіним і закінчити війну за будь-яку ціну не виникає. "Про перемовини з ворогом мови не може бути взагалі! – сказала Вікторія. – Ми багато спілкувалися з бійцями. Хлопці із задоволенням розповідали про службу, про свої родини. Багато говорили й на різні теми із мирного життя: тарифи на комунальні послуги, ціни на паливо, продукти харчування".

Вікторія також відмітила смачну їжу в солдатських їдальнях, багато додаткових страв, що урізноманітнюють основні: сало, цибуля, часник, квашені та консервовані овочі та салати, компоти, солодощі.

"Особливих змін у побуті ми не помітили, як і особливих умов комфорту для жінок, яких багато у підрозділах: юридична й економічна служби, зв’язок, медицина, кухарі. Хотілося б, що такі умови для них, все-таки, створили", – зауважує Крамаренко.

На думку Вікторії, побут грає важливу роль у підтриманні бойового духу, тому в частинах були б зовсім не зайвими тенісні столи, більярд, спортивні тренажери, імпровізовані спортивні майданчики тощо, а також загальний доступ до Інтернету, кімнати, облаштовані для проведення тактичних тренінгів. "Хотілося б бачити покращення умов у медичних пунктах для лікування та профоглядів бійців, належні умови для підтримання особистої гігієни", – пропонує Вікторія Крамаренко.

Вона також зізнається, що їй було дуже приємно побачити в усіх частинах медикаменти зі своїх посилок: "Розумію, що час, сили, гроші, ресурс автомобіля не марнуємо. Часто буває, що за тиждень відправки сягають 50 кг і більше. Принагідно хочу подякувати керівництву "Нової пошти" за допомогу ПДМШ у відправленні цих вантажів".

Крім суто медичної функції, місія мала також гуманітарну і навіть мистецьку складову. На фронт були доставлені не тільки медичні препарати й матеріали, але й багато інших речей: маскувальні сітки від ГО "Кам'янецькі Кікімори", "витребеньки" віл Лариси Копосовоі (фасованої пакетики сушених фруктів), тортики від Вікторії Петрової, смаколики від українських патріотів в Америці, супи від "Кухарської сотні столиці", сухі сніданки від Раїси Шматко, кава, печиво та сік від Армена Шахар'янца, ковбаси та пиріжки від колег Вікторії по лікарні та жінок із селища Коцюбинське під Києвом, де Вікторія та її фонд "Крила перемоги" опікується дітьми з особливими потребами. "Я була приємно здивована великою кількістю дзвінків від різних і зовсім незнайомих мені особисто людей з Коцюбинського. Вони дякували нам і допомагали готувати нашу команду в дорогу", – розповідає Крамаренко.

Не забула вона й про своїх підопічних із села Гречишкине на Луганщині, яким в одну з обідніх перерв були відправлені посилки з гуманітарним вантажем: предмети для догляду за хворими, печиво, соки, зошити для дитсадка, медикаменти, мазі, дезінфікуючі засоби, одноразові халати, рукавички для амбулаторії – разом близько 100 кг. За цю допомогу Вікторія дякує Ігорю Пилипчику та Ірі Журбі з "Крил перемоги".

Що стосується препаратів і медичних матеріалів, то, за її словами, частину з них було придбано коштом БФ "Крила перемоги", а інша частина отримана як благодійна допомога від БФ Олени Конновоі, БО "Серце Батьківщини" Валентини Канвішер та Валентини Ковалевської, Наталії Богун (аптека "Фармація"), фармацевтичної корпорації "Юрія-Фарм".

Мистецька складова полягала в "трофеях", які медики-добровольці привезли з фронту до Києва: ящики від набоїв, на яких у рамках мистецької акції київських художників Софії Атлантової та Олександра Климента будуть написані ікони на підтримку ПДМШ.

Не з порожніми руками повернулася Вікторія і до своєї лікарні: привезла препарати для відділення хіміотерапії від начмеду 5 батальйону УДА.