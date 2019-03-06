Редкий Javelin долетит до середины Керченского пролива

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После декабрьского решения 2017-го о предоставлении Украине противотанковых ракет Javelin для противодействия россиянам на Донбассе вопрос о предоставлении нашей стране других видов летального оружия был поставлен Вашингтоном на паузу. Которая продолжалась почти год. Тема необходимости сдерживания российской агрессии с помощью новых поставок Украине современного летального вооружения снова громко зазвучала в Америке в ноябре прошлого года - после атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. Однако политического решения о поставках такого оружия нашей стране в США до сих пор не принято.

Как сообщил 5 марта на слушаниях в комитете Сената американского Конгресса главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти (который также является командующим европейского командования США), в Пентагоне рассматривают вопрос об усилении снайперских возможностей украинских военных. Однако первым шагом для практической реализации этого намерения должно быть политическое решение о предоставлении такой помощи Украине. А такого решения в Вашингтоне пока нет.

Таким образом он ответил на вопрос сенаторов о том, почему, несмотря на разрешение Конгресса, США до сих пор оказывали летальную помощь Украине только в одном случае - когда речь шла о противотанковых ракетах Javelin.

Второе направление, которое серьёзно изучают американские военные – усиление боеготовности украинского флота. Скапарротти разделил обеспокоенность комитета темпами модернизации российского флота. «Меня не очень устраивает позиция сдерживания, которую мы имеем в Европе», - сказал высокопоставленный американский военный, когда его спросили о силах и ресурсах США для сдерживания России. В этом контексте генерал высказался за усиление украинского флота: «Нам нужно изучить морской компонент Украины, её флот». Констатируя, что в связи с аннексией Крыма Украина потеряла большое количество кораблей.

Ведущий исследователь американского аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк ещё в сентябре прошлого года, за 2,5 месяца до нападения россиян в Керченском проливе указывал, что США должны немедленно предоставить новое вооружение Украине. Отмечая, что в первую очередь, Вашингтон мог бы отправить Украины противокорабельные ракеты US-AGM-84 Harpoon Block II ( «Гарпун»), противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM A, а также норвежские ракеты NSM. Украине также нужны надежные пусковые платформы и системы прицеливания, в частности радары, отмечал Бланк.

Как Москву «прищучат» за керченский беспредел

Военная составляющая реакции США на атаку и захват россиянами украинских кораблей вместе с их экипажами будет идти в тесной связке с мерами серьёзного экономического наказания агрессора. В наказание за агрессию в Керченском проливе Россия получит очень жёсткие санкции, гораздо серьёзнее летних «санкций из ада».

13 февраля американские сенаторы Линдси Грэм и Кори Гарднер от Республиканской партии, а также демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин представили новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Это те самые «санкции из ада» (bill from hell), которые были обнародованы в августе прошлого года. Но поскольку после августа был ещё и ноябрь в Керченском проливе, то санкции будут вводиться в еще более жёстком варианте.

Помимо запрета на операции с российским госдолгом и санкций в отношении российских госбанков, новый документ предполагает запрет на инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом. Если законопроект примут, под ударом могут оказаться проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Все санкционные меры делятся на два блока. Первый – «Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом». Второй – «Санкции в ответ на агрессию Кремля в Украине».

Ко второму блоку относятся санкции:

* против «24 агентов ФСБ, которые считаются участниками нападения в Керченском проливе»;

* в отношении российской кораблестроительной отрасли. Они будут введены в случае, если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире;

* в отношении поддержки разработки нефтяных ресурсов в России;

* против принадлежащих государству энергетических проектов за пределами России.

О том, что Вашингтон не ограничится тем, что просто «погрозит пальчиком» России за атаку украинских военных кораблей 25 ноября прошлого года в Керченском проливе, американские дипломаты неофициально говорили еще с конца ноября.

Ведь Россия не просто открыто и вызывающе атаковала украинцев (впервые без всяких там «вежливых» и «зелёных» человечков), а именно так – открыто и вызывающе - нарушила основополагающий принцип свободы мореплавания. И, предложив этот вызов, ждала ответа на эту «новую реальность» от США и их союзников.

Этот факт требовал не просто очередного ужесточения санкций. Ответ на «керченское прощупывание по-русски» должен быть реально комплексным, масштабным и очень болезненным для Путина.

По срокам и возможным формам этого ответа в январе сориентировал бывший посол США в Украине, директор «Атлантического совета» (Atlantic Council) Джон Хербст. Который заявил, что в марте-апреле США объявят о новых санкциях против России в связи с агрессией в Керченском проливе. По его словам, имеется достаточно аргументов для предоставления Украине противокорабельных ракет и патрульных кораблей. А, возможно, и другого военного оборудования: «В США хватает крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты».

По мнению Хербста, лучшим ответом с самого начала могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет судам РФ заходить в порты США или порты ЕС. А также предоставление Украине оружия. Поскольку перед нашей страной остро стоят задачи усиления свой обороны и в районе Азовского моря, и в районе Одессы. После атаки россиян в Керченском проливе эти задачи из просто важных стали важнейшими, приоритетными и требующими скорейшего решения.