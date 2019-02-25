Украина предъявила подозрение еще семи российским военным за захват кораблей

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении еще семи российским военным за захват кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Среди них - генерал-полковник Александр Дворников (командующий войсками Южного военного округа РФ) и вице-адмирал Александр Моисеев (командующий Черноморским флотом РФ). Остальные - пограничники оккупированного Крыма.
Им вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.437 Уголовного кодекса - ведение агрессивной войны.
Напомним, что 25 ноября 2018 года российские военные захватили два украинских катера и буксир Военно-морских сил около Керченского пролива.
Сразу после инцидента в ноябре 2018 года Украина сообщила о подозрении восьми российским военным.
По данным украинского следствия, военнослужащие Российской Федерации, которым сообщили о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. Они организовывали, координировали или участвовали в нападении на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.