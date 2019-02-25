Украина предъявила подозрение еще семи российским военным за захват кораблей

Среди них - командующий войсками Южного округа РФ и начальник ЧФ РФ.

Захваченные украинские катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в порту в Керчи

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении еще семи российским военным за захват кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Среди них - генерал-полковник Александр Дворников (командующий войсками Южного военного округа РФ) и вице-адмирал Александр Моисеев (командующий Черноморским флотом РФ). Остальные - пограничники оккупированного Крыма.

Им вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.437 Уголовного кодекса - ведение агрессивной войны.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские военные захватили два украинских катера и буксир Военно-морских сил около Керченского пролива.

Сразу после инцидента в ноябре 2018 года Украина сообщила о подозрении восьми российским военным.

По данным украинского следствия, военнослужащие Российской Федерации, которым сообщили о подозрении, причастны к ведению агрессивной войны. Они организовывали, координировали или участвовали в нападении на катера ВМС Украины, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.