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Прокуратура Крыма рассматривает более 1500 производств по оккупации полуострова

По 21 есть обвинительные приговоры, вступившие в силу.

Прокуратура Крыма рассматривает более 1500 производств по оккупации полуострова
Неопознанные вооруженные люди в военной форме охраняют здание возле аэропорта в Симферополе, Крым, 28 февраля 2014.
Фото: EPA/UPG

В прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA.

Отмечается, что по 21 производству есть обвинительные приговоры, вступившие в силу.

По словам Мамедова, прокуратура АРК установила более 19 тысяч человек - сотрудников правоохранительных органов, которые работали в госорганах на момент оккупации.

"Еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова", - отметил Мамедов.

Ранее сообщалось, что оккупацией Крыма Россия нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. С целью интеграции Крыма в юридическое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов.

При этом на полуострове продолжаются совершаться преступления: происходит сворачивание всех форм свободы, проводятся нелигитимные выборы, телевизионный и радиочастотный ресурс Украины используется с целью пропаганды против Украины, замещается гражданское население.

Напомним, оккупация Крыма Россией началась 20 февраля 2014 года и была окончательно оформлена 21 марта того же года принятием закона о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Украина и мировое сообщество не признает вхождение Крыма в состав РФ.

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