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Тимошенко подписала с Федерацией работодателей меморандум о сотрудничестве

Политик призвала промышленников и предпринимателей совместно разработать национальный план возвращения страны к жизни.

Тимошенко подписала с Федерацией работодателей меморандум о сотрудничестве
Фото: ba.org.ua

Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины, насчитывающих 8,5 тыс. предприятий, где работает более 7 млн человек.

Выступая 23 февраля на форуме «Украина. Мировые вызовы. Глобальные изменения» в Киеве, лидер «Батькивщины» призвала промышленников и предпринимателей совместно разработать национальный план возвращения страны к жизни.

«Или национальные, интеллектуальные, профессиональные элиты сейчас собьются в настоящую стаю и вместе построят свою страну, или мы в этом мире просто не выживем, нас ассимилируют из всех сторон. Времени у нас нет. Мы потеряли 28 лет», - констатировала Юлия Тимошенко.

«Украина теряет конкуренцию в глобальном мире, прежде всего, конкуренцию за человека. Поэтому надо максимально использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал, который еще не покинул страну. А это 200 тысяч людей, имеющих высокий уровень интеллекта, это ученые, айтишники, математики. Это и есть наш шанс войти в мейнстрим четвертой промышленной революции », - убеждена председатель партии.

Лидер «Батькивщины» выразила надежду на то, что после подписания Меморандума вместе с работодателями будет сформирована единая непоколебимую команду спасения страны: «У нас есть 37 дней до выборов. У нас с вами есть время объединиться, создать рабочие группы и прийти к концу предвыборной кампании со всеми правильными шагами, которые нужно делать немедленно. Поверьте, мы сможем, как послевоенная Германия, за 5 лет поставить страну на ноги».

Остановка массового оттока рабочей силы и уменьшения объемов трудовой миграции, вывод украинской продукции на конкурентный уровень, 2 млн новых рабочих мест в высокопроизводительном секторе экономики, повышение темпов роста экономики на уровне не менее 7% - такие приоритеты заявили работодатели Украины.

«Альтернативы изменении качества существующей системы не существует. Выборы - это единственный шанс изменить все в рамках Конституции. У нас нет запаса времени и запаса прочности с точки зрения очередных экспериментов. Право на ошибку просто отсутствует», - отметил Президент УСПП, председатель объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

Со своей стороны председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник призвал лидера «Батькивщины» не стесняться защищать на всех уровнях интересы Украины, в частности на переговорах с МВФ.

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