Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара, - правозащитники

Поздно вечером 21 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

Крымская правозащитная группа сообщает, что скорее всего Балуха этапируют в колонию, однако куда именно его везут, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

Правозащитники напомнили, что подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации. Согласно статье 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации.

"Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова", - отмечают в КПГ.

Отмечается, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Напомним, 13 февраля 2019 года Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО г. Симферополь. После этого его перевезли в СИЗО г. Краснодар. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

После вынесения незаконного приговора по сфабрикованным делам Владимир Балух в знак протеста несколько месяцев голодал, потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. Перед этапом в колонию украинец согласился прекратить голодовку, но отказался есть пищу, которую дают в колонии и СИЗО. Балух употребляет только те продукты, которые ему передают родные и активисты.