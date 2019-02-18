Политзаключенного Балуха этапировали из СИЗО Симферополя

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) в Фейсбуке.

О перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля, после того, как его супруга Наталья Балух в очередной раз попыталась передать ему передачу.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - говорится в сообщении.

Накануне, 17 февраля, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Правозащитный центр "Мемориал" признал крымчанина политзаключенным.