Сейчас в городе проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

В центре Мюнхена, где в эти дни проходит конференция по безопасности, состоялась акция в поддержку граждан Украины, которые заключены в российские тюрьмы. Об этом со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене пишет сайт "Крым.Реалии".

Фото: twitter.com/NBuchkovska

"Участники мероприятия принесли на площадь 100 стульев. На каждом из них написали имена заключенных в России и аннексированном Крыму украинцев. Более сотни людей развернули украинские флаги и плакаты с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных", - говорится в сообщении.

На акции выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который поблагодарил вышедших на акцию и вспомнил о заключенных, в частности, об украинском режиссере Олеге Сенцове и украинском активисте Владимире Балухе.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах Крыма удерживается более 80 политзаключенных. Более половины арестованных - крымские татары.

Согласно информации МИД Украины, в России незаконно удерживают более 70 граждан Украины, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ у берегов Крыма.

Напомним, с 15 по 17 февраля в Германии проходит 55-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие лидеры около 40 государств, еще 100 стран представлены на уровне министров. Среди тем форума - Украина, Венесуэла и Сирия, а также "Северный поток-2".