В здании Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились межэтажные перекрытия. Из корпуса эвакуировали студентов.
Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на сведения МЧС России и сообщения очевидцев.
Спасатели сообщили, что предварительная причина обрушения – нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Интерфакс со ссылкой на МЧС России сообщает, что из здания университета ИТМО после обрушения перекрытий с пятого по второй этаж эвакуирован 81 человек.
О том, что в корпусе университета в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По уточненным данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17:19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются.
К месту ЧП прибыли кинологи, корпус ИТМО оцеплен. На месте работают представители экстренных служб.
Пресс-служба университета ИТМО также подчеркивает, что жертв ЧП нет.
Напомним, вечером 14 февраля в центре Львова обвалился трехэтажный дом.