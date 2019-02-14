Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Львова обвалился трехэтажный дом

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

Во Львове вечером 14 февраля произошло обрушение наружной стены трехэтажного дома. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС во Львовской области.

"14 февраля в 18:15 в г. Львов по улице Лычаковской в неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушено несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обрушение дома во Львове
Фото: ГосЧС
Обрушение дома во Львове

В настоящее время решается вопрос о временном отселении жителей жилой части дома. К ликвидации последствий обрушения от ГосЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники.

Здание, где произошел обвал, не является памятником архитектуры. Смежный дом без постоянных жителей, жители проживают только в одной квартире, которая будет отселена, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Фото: ГосЧС

Мэрия намерена привлечь к ответственности владельца помещений, который приобрел их на аукционе в 2015 году с условием приведения в надлежащее состояние. Также в пятницу, 15 февраля, в мэрии состоится заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

Как сообщалось, 1 февраля во Львове на улице Дорошенко элемент фасада здания упал на прохожего. Пострадавший мужчина попал в больницу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также