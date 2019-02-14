По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

Во Львове вечером 14 февраля произошло обрушение наружной стены трехэтажного дома. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС во Львовской области.

"14 февраля в 18:15 в г. Львов по улице Лычаковской в неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушено несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС Обрушение дома во Львове

В настоящее время решается вопрос о временном отселении жителей жилой части дома. К ликвидации последствий обрушения от ГосЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники.

Здание, где произошел обвал, не является памятником архитектуры. Смежный дом без постоянных жителей, жители проживают только в одной квартире, которая будет отселена, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Фото: ГосЧС

Мэрия намерена привлечь к ответственности владельца помещений, который приобрел их на аукционе в 2015 году с условием приведения в надлежащее состояние. Также в пятницу, 15 февраля, в мэрии состоится заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

Как сообщалось, 1 февраля во Львове на улице Дорошенко элемент фасада здания упал на прохожего. Пострадавший мужчина попал в больницу.