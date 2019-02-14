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В Бердянске военный комиссар задержан по подозрению во взяточничестве

Прокуратура утверждает, что всего он требовал $1,2 тыс. за освобождение от призыва.

В среду, 13 февраля, в Запорожской области задержали военного комиссара Бердянского объединенного воинского комиссариата по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры южного региона.

Так, 6 февраля, правоохранители задокументировали получение военкомом 300 евро как части взятки за освобождение от призыва военнообязанного гражданина. 13 февраля после получения еще 450 евро его задержали.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый требовал за освобождение от призыва 1,2 тыс. долларов.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), а также ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ и военная прокуратура задержали по подозрению в получении взяток командира воинской части в Хмельницкой области и его заместителя. По версии следствия, задержанные более полугода ежемесячно получали взятки от бизнесмена за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

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