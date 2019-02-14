Пьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку в Николаеве

Фото: mk.npu.gov.ua Задержанный мужчина был пьян

Вчера, 13 февраля, на Николаевщине, пьяный мужчина закрылся в своей квартире, открыл газ на плите и газовой колонке и угрожал взорвать девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

"На спецлинию 102 позвонил нетрезвый мужчина, который сообщил, что, запершись в своей квартире, он открыл газовый вентиль на газовой колонке и плите, чтобы подорвать девятиэтажный дом по улице Новобугской в Ингульском районе", - сказано в сообщении.

На вызов прибыли спецслужбы, правоохранители экстренно эвакуировали жителей дома и начали переговоры с мужчиной. Открывать дверь полиции от отказывался, но через некоторое время согласился впустить в помещение сотрудника газовой службы. Тут же злоумышленника задержала полиция.

"Террористом" оказался 40-летний мужчина с явными признаками опьянения. Его доставили в участок для проведения дальнейших первоочередных следственных действий. Сейчас со злоумышленником общаются следователи.

Сейчас действия николаевца квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в декабре 2018 года при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Фастове погибли два человека.