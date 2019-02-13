Гуманитарная подгруппа на минских переговорах не добилась сдвигов в обмене заложниками

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона не добилась от России ответа ни на одно предложение относительно освобождения украинских заложников или обмена заключенными. Об этом по итогам заседания написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", - написала Геращенко.

"На ТКГ мы повторили требование - немедленно освобождение военнопленных моряков, без всяких предпосылок. Представитель РФ Б. Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, "Минск - это не та площадка, где должны обсуждать судьбу военнопленных". Та! Военнопленные подпадают под пункт 6 Минских соглашение - немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, кого страна-агрессор удерживает в связи с конфликтом", - написала Геращенко.

Политик добавила, что гуманитарная группа обратилась к послу Фришу немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Украинская сторона также обратилась к послу Сайдика способствовать передаче писем родных украинским заложникам, и он пообещал это сделать.

Напомним, представители организации "Медийная инициатива за права человека" составили список из 102 человек, которых удерживают террористы на Донбассе. 13 человек из этого перечня – военные, остальные – гражданские лица