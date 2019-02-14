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В ДТП возле Рогани перевернулись четыре автомобиля, погибла женщина-пешеход

Пятеро человек пострадали.

В ДТП возле Рогани перевернулись четыре автомобиля, погибла женщина-пешеход
В ДТП возле Рогани перевернулись четыре автомобил
Фото: hk.npu.gov.ua

На дороге "Харьков-Киев-Довжанский" возле поселка Рогань Харьковского района произошло крупное ДТП, в котором погибла женщина. Еще пятеро человек от 30 до 50 лет обратились за медицинской помощью, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" на скользком участке дороги потерял управление и перевернулся. После этого на том же участке перевернулся и слетел в кювет автомобиль "Seat Ibiza".

Через несколько минут 30-летний водитель автомобиля "Kia Rio" также не справился с управлением, автомобиль перевернулся на крышу и налетел на женщину-пешехода, которая вышла на проезжую часть.  54-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль "ВАЗ", водитель которого пытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но авто все равно перевернулось.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкции статьи - до пяти лет лишения свободы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве в Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с моста. Пострадал водитель "Киевавтодора".

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