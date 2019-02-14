В Ровно 13 февраля задержали 45-летнего уголовного авторитета Андрея Федорчука по прозвищу Федор, лидера преступной группировки, которая действовала на территории Ровенской области с 2011 года.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер. Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственного обогащения", - отметил Аброськин.

"Не миновала участь "попасть под каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял жену ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду", - добавил замглавы Нацполиции.

Обновление. Пресс-служба полиции сообщила, что именно этот итальянец помог выйти на главарей ОПГ.

"Участники группы «терроризировали» мужчины. На него было совершено несколько нападений. Они наносили ему телесные повреждения, нападали на улице и били трубами, сожгли два его автомобиля. По месту жительства потерпевшего приходили неизвестные, которые угрожали физической расправой и требовали покинуть страну. В то же время требовали или продать ресторан за бесценок, или 120 тысяч долларов США за то, чтобы они беспрепятственно предоставили ему возможность продать ресторан", - заявил начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский.

13 февраля во время передачи денег 45-летнего Федора и его правую руку, 40-летнего местного жителя задержали.

Обоим предъявлено подозрение по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Меру пресечения будут выбирать 15 февраля в Печерском районном суде Киева.

Напомним, в конце января полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона".