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В дверь дома директора рынка в Ровно бросили гранату

Женщина и ее семья не пострадали.

Фото: rv.npu.gov.ua

Около 2:20 ночи во вторник в Ровно произошел взрыв во дворе частного дома.

Пресс-служба полиции сообщила, что неизвестный злоумышленник вошел во двор через незакрытую калитку и бросил под входные двери взрывное устройство. Как позже установили, это была граната РГД-5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: rv.npu.gov.ua

В результате взрыва был поврежден фасад здания, стекло входных дверей и частично плитка на ступеньках, навес и окно над дверями.

Издание "Ровно Вечернее" пишет, что в этом доме проживает директор "Торговго центра-Д" (рынок Дикий) Елена Нездюр.

По информации полиции, во время взрыва в доме находились хозяева и их 15-летний сын. Они не пострадали.

Фото: Google Maps

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Начались поиски лиц, причастных к преступлению.

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