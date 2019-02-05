Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.

В селе Чернещина Харьковской области на местном кладбище обнаружили тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты.