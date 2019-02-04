Три РГД-5 и Ф-1 киевлянин якобы нашел на улице.

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который предлагал продавщице круглосуточного магазина в Киеве приобрести у него боевые гранаты.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Полицейские прибыли в магазин, расположенный на ул. Иорданской на Оболони, по сигналу "Тревога", поступившему на пульт централизованного наблюдения.

Продавщица магазина сообщила, что подвыпивший мужчина положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел.

Неподалеку от магазина полицейские заметили похожего по описанию мужчину. При себе у него был полиэтиленовый пакет, в котором стражи порядка обнаружили три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.