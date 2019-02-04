Киев из-за гриппа приостановил занятия в 106 школах

За уровень заболеваемости вырос на 3,1%.

В Киеве приостановлено обучение в 106 школах в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

Учебный процесс приостановлен в школах в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Отмечается, что за последнюю неделю наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,1%, которое произошло за счет детей: 8 951 (повышение на 9,1%) ребенок и 5 446 взрослых (снижение на 5,5%). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 43,2%.

На данный момент зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13 967 человек).

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, что составляет 45,2% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся.

Напомним,