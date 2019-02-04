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В программе "Доступные лекарства" пополнился список бесплатных препаратов

Минздрав расширил перечень до 258 лекарств, 64 из которых полностью бесплатные для пациентов.

В программе "Доступные лекарства" пополнился список бесплатных препаратов
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В новом перечне доступны 64 бесплатных препарата, включая лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Всего в реестр включено 258 лекарств, которые пациенты могут приобретать с небольшой доплатой.

Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.

Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств.

Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

Напомним, для того, чтобы получить лекарства по программе, необходимо обратиться к своему семейному врачу или терапевту, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства в аптеке с пометкой "Доступные лекарства".

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