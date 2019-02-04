В программе "Доступные лекарства" пополнился список бесплатных препаратов

Минздрав расширил перечень до 258 лекарств, 64 из которых полностью бесплатные для пациентов.

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В новом перечне доступны 64 бесплатных препарата, включая лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Всего в реестр включено 258 лекарств, которые пациенты могут приобретать с небольшой доплатой.

Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.

Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств.

Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

Напомним, для того, чтобы получить лекарства по программе, необходимо обратиться к своему семейному врачу или терапевту, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства в аптеке с пометкой "Доступные лекарства".