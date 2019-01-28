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В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах

За последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости на 4,7%.

В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
Фото: zn.ua

В 36 учреждениях общего среднего образования Киева в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ приостановлены занятия.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

В частности, учебный процесс приостановлен в школах в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районах.

"Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболеваний гриппом и ОРВИ", - напомнили в КГГА.

Также отмечается, что за последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%: детей заболело - 8207 (снижение на 2,1%), взрослых - 5760 человек (снижение на 8,1%). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%.

На данный момент зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 14 653 человек).

Напомним, с 14 по 20 января в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек, шесть из которых скончались.

В этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.

При этом, по данным Минздрава, привились от гриппа лишь 0,4% украинцев.

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