Заболеваемость корью в Украине приблизилась к показателям довакцинального периода 1968 года

Показатели заболеваемости корью в Украине сегодня почти такие же, какие фиксировали в довакцинальный период 1968 года.

Об этом сказал заведующий лабораторией Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Игорь Марычев, пишет "Укринформ".

"Во что может вылиться распространение кори в Украине трудно предугадать. Можно лишь констатировать, что на сегодня заболеваемость приближается к показателям довакцинального периода 1968 года. Это было время, когда в Украине еще не проводили вакцинацию. Сегодня показатель на 100 тыс. населения - 600 заболевших корью, среди детей до 17 лет этот показатель - 500 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Марычев.

Он считает, что Украина должна принимать экстренные меры по борьбе с эпидемией кори.

"В США в 2017 году благодаря компьютерному моделирования были получены данные, что снижение уровня охвата прививками от кори по Календарю вакцинаций на 5% приведет к троекратному возрастанию зарегистрированных случаев кори в стране. Это, в свою очередь, повлечет дополнительные экономические затраты в размере 2,5 млн долларов. Это данные показывают, насколько важно сейчас в Украине, не отлагая, принимать конкретные меры по преодолению сложной эпидемиологической ситуации", - сказал Марычев.

Он добавил, что ситуация с корью негативно влияет на международный имидж Украины.

"Наша страна становится одним из источников распространения кори не только в Европе, но и в мире. Корь из Украины завозится в другие страны... Сегодня в Украине выше заболеваемость корью в три-четыре раза, чем во всех странах Евросоюза. В частности, за 2018 год в Украине корью заболели более 54 тысяч людей, а в странах Евросоюза — около 12 700", - сказал Марычев.

Корь - это одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, и одна из главных причин детской смертности. Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Потом появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.