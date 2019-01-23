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Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу

Проект изменений вынесен для обсуждения на сайте Минздрава.

Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
Минздрав
Фото: lifedon.com.ua

Министерство здравоохранения предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за рубежом за средства госбюджета и сократить время с момента обращения гражданина до его отправления на лечение в иностранную клинику и оплатой услуг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно Проекту изменений, размещенному на сайте Минздрава для общественного обсуждения, также предусматривается введение системы предотвращения злоупотреблений и неправомерных действий, четких временных регламентов для каждого процесса и утверждение форм документов, усовершенствование процедуры направления.

Кроме этого, изменения урегулируют вопросы полной или частичной оплаты лечения гражданина за рубежом за счет средств физических и юридических лиц. В частности, согласно предложенным изменениям, Минздрав в течение трех дней после получения полного пакета документов относительно конкретного пациента направляет группе экспертов копию заключения из медицинской карты пациента, которая в течение пяти дней готовит по нему соответствующее заключение.

Минздрав издает приказ о направлении пациента на лечение за рубеж и оплату этого лечения не позднее, чем через пять дней после принятия соответствующего решения комиссией. Оплата стоимости лечения осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня выдачи соответствующего приказа.

В течение месяца после возвращения пациент обязан предоставить письменный отчет об объеме проведенного лечения и израсходованных средств.

Комиссия принимает решение о направлении украинцев на лечение за рубеж в те клиники, с которыми заключены письменные договоренности (соглашения, договоры, меморандумы и т.п.) о сотрудничестве в сфере здравоохранения и обеспечения лечения в них украинских граждан. В случае невозможности лечения в клинике, с которой заключены письменные договоренности, Минздрав при содействии МИДа осуществляет поиск необходимой клиники. Расходы на оплату лечения гражданам, которые самостоятельно выехали на лечение в иностранные клиники, возмещению не подлежат.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что для лечения граждан Украины за границей в бюджете необходимо предусмотреть дополнительно 302 млн грн.

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