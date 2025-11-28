Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаЗдоров'я

Закон забороняє лікарю в рецепті писати комерційну назву препарату, – Радуцький

Закон забороняє лікарю писати комерційну назву препарату. Він має призначити тільки діючу речовину, без виробника.

Залозецька Лікарня
Фото: Залозецька Лікарня

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

Так політик зреагував на коментар аналітикині Київської школи економіки Ольги Ніколаєвої: “Чи можемо ми проконтролювати, які ліки виписує лікар? Ні, бо навіть не всі є в картках. Ми проводили дослідження по астмі, гіпертонії і покращуються призначення, але є також і перепризначення і непротокольні ліки. І поки ці ліки виписуються на бумажці, сказати, що саме купують…”.

Радуцький каже, що якщо лікар прописує комерційну назву препарату, пацієнт має йому на це вказати, адже це порушення. Так само і фармацевт в аптеці не може відмовляти в інших ліках по тій же діючій речовині, якщо вони наявні. 

Віктор Ляшко додає, що на прийомі у лікаря слід казати йому зафіксувати призначення у системі: “Кожен заклад охорони здоров'я сьогодні підключений до електронної системи охорони здоров'я. Кожне призначення медичне, якщо це ОТС-група (безрецептурні ліки) або рецепт, приходить електронним кодом людині. Ти приходиш і тобі по діючій речовині відпускають лікарський засіб залежно від того, який ви виберете”.

Повний конспект дискусії читайте тут. 

