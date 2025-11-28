Виробники та імпортери ліків задекларували ціни на свої препарати в єдиній системі, яку впроваджує держава.

Це означає, що кожен конкретний препарат не можна продавати дорожче за встановлену межу.

“Думаю, ми єдина країна на території ЄС, яка має повністю задекларовані ціни на всю групу товарів – рецептурну та ОТС-групу (тобто ліки, які продають без рецепту – LB.ua)”, – під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він вважає це “певною революцією”, яку зробили за останніх пів року.

Весною в Україні заговорили про те, що ціни на ліки в нас зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду. Ціна ліків, спрощуючи, складається з: відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки, і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали).

Держава ще весною заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам – до 35%, а дистриб'юторам – до 8%.

Також народні депутати проголосували зміни до закону “Про лікарські засоби”.

“І ми в три етапи зробили реферування / декларування цін. Майже 11 000 SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію – LB.ua) внесені до Нацкаталогу. Є діюча речовина, ми розуміємо кількість виробників та імпортерів, яка цю речовину в складі своїх ліків продає на території України. Розуміємо по упаковках, які реалізуються – імпортні та вітчизняні. І розуміємо вартість таблетки на міліграм”, – додав міністр.

Міністр додав, що МОЗ проаналізувало 400 найпопуляніших SKU і побачили, що середня вартість таблетки імпортного виробника – 180 грн, українського – 18.

Хоча Сергій Іщенко, CPO компанії Proxima Research International, експерт у сфері аналітики фармацевтичних даних, пише, що задекларовані виробниками ціни в Національному каталозі цін у середньому на чверть вищі за ринкові.

Сумарно державні правила означають, що фінальна ціна конкретного препарату в аптеці не може бути вищою, ніж задекларована ціна в Нацкаталозі плюс згадані націнки до 8% дистриб’ютором і до 35% – аптеками.

Зміни вступили в силу з 1 листопада. Міністр додав: якщо ви з 1 листопада бачите ціну, яка вища за ці націнки, це порушення законодавства і треба телефонувати в Держпродспоживслужбу, або на гарячу лінію МОЗ.

