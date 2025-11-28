Це означає, що кожен конкретний препарат не можна продавати дорожче за встановлену межу.
“Думаю, ми єдина країна на території ЄС, яка має повністю задекларовані ціни на всю групу товарів – рецептурну та ОТС-групу (тобто ліки, які продають без рецепту – LB.ua)”, – під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Він вважає це “певною революцією”, яку зробили за останніх пів року.
Весною в Україні заговорили про те, що ціни на ліки в нас зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду. Ціна ліків, спрощуючи, складається з: відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки, і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали).
Держава ще весною заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам – до 35%, а дистриб'юторам – до 8%.
Також народні депутати проголосували зміни до закону “Про лікарські засоби”.
“І ми в три етапи зробили реферування / декларування цін. Майже 11 000 SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію – LB.ua) внесені до Нацкаталогу. Є діюча речовина, ми розуміємо кількість виробників та імпортерів, яка цю речовину в складі своїх ліків продає на території України. Розуміємо по упаковках, які реалізуються – імпортні та вітчизняні. І розуміємо вартість таблетки на міліграм”, – додав міністр.
Міністр додав, що МОЗ проаналізувало 400 найпопуляніших SKU і побачили, що середня вартість таблетки імпортного виробника – 180 грн, українського – 18.
Хоча Сергій Іщенко, CPO компанії Proxima Research International, експерт у сфері аналітики фармацевтичних даних, пише, що задекларовані виробниками ціни в Національному каталозі цін у середньому на чверть вищі за ринкові.
Сумарно державні правила означають, що фінальна ціна конкретного препарату в аптеці не може бути вищою, ніж задекларована ціна в Нацкаталозі плюс згадані націнки до 8% дистриб’ютором і до 35% – аптеками.
Зміни вступили в силу з 1 листопада. Міністр додав: якщо ви з 1 листопада бачите ціну, яка вища за ці націнки, це порушення законодавства і треба телефонувати в Держпродспоживслужбу, або на гарячу лінію МОЗ.
Скорочену версію переказу дискусії читайте тут.