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Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения

Дети заразились от мам.

Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
Иллюстративное фото
Фото: twitter.com/Wiley_Health

Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения. У них мгновенно появились высыпания и повышенная температура, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии. Малышам сразу начали колоть антибиотики.

Об этом сообщил заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега, информирует ZAXID.NET.

Сообщается, что мамы заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через пять. Женщины были привиты от кори, поэтому перенесли заболевание в легкой форме. Они рожали детей в районах, и никто даже не знал, что женщины больны.

Двоих младенцев, которые заболели корью в начале января, уже выписали из больницы. Еще трое, которых госпитализировали 19 и 20 января, продолжают лечение.

Ранее в Одесской области корью заболели более 70 детей

Как сообщалось, Министерство здравоохранения намерено инициировать объявление эпидемии кори в Украине.

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