10 відповідей “так” на питання про кір

LB.ua зібрав найпоширеніші станом на зараз (бо інформаційна картина постійно змінюється і з’являються нові міфи, які дуже швидко вкорінюються і стають частиною магічної свідомості суспільства) питання про кір і науково обґрунтовані відповіді на них.

Спалах кору в Україні наростає — МОЗ готується оголосити епідемію . За січень цього року кір забрав життя вже п’яти людей , тоді як за весь минулий рік від цієї хвороби померло 16. У 2017 — четверо. Але смерть навіть чотирьох людей від хвороби, яку цілком реально подолати за допомогою імунізації, є величезним безглуздям, яке важко осягнути в ХХІ сторіччі.

Фото: avopix.com

Чи небезпечна ситуація, що склалася?

Так. Кір може перебігати дуже важко, крім того — викликати ускладнення. З початку року в Україні захворіло 8,5 тисяч людей, а за минулий рік — 54 481 людина (дані МОЗ). Захворювання поширюється швидко і існує великий ризик зараження для тих, хто не хворів на кір раніше або не був щеплений.

Чи можна дізнатися, чи маю я антитіла до кору, якщо я не знаю, чи хворів в дитинстві і чи був щеплений?

Так. Якщо немає медичної карти, в якій зафіксовані щеплення або факт хвороби, можна зробити аналіз крові на наявність антитіл до кору IgG. Якщо він позитивний — ви захищені, якщо негативний — ні, ви не хворіли і, швидше за все, не були вакциновані.

Чи можна щось зробити, аби не захворіти?

Так. Вакцинуватися і переконати зробити це хоча б 95% населення країни.

Нині в Україні близько 390 000 дітей до 18 років не мають необхідної кількості щеплень КПК — це комбінована вакцина проти кору, паротиту і краснухи, окремо вакцина від кору не застосовується. Кількість дорослих, які не мають антитіл до кору, невідома.

Фото: phc.org.ua На цій карті можна побачити, скільки дітей були вакциновані цього року по досягненню 12 місяців

Але ж щеплені люди також хворіють?

Так, у дуже невеликої кількості людей не виробляється імунітет після щеплення. Згідно зі звітом ВООЗ, якщо дитина отримує першу дозу вакцини у віці 12 місяців (як має відбуватися за українським календарем щеплень), у неї виробляються захисні антитіла з вірогідністю 90-95%. Після ревакцинації (вона робиться в 6 років) ця цифра становить 98%.

Саме тому медики говорять про те, що імунізовані мають бути як мінімум 95% населення — тоді хвороба не буде поширюватися і не буде існувати загрози зараження ані для тих, хто за медичними показами не може отримати вакцину, ані для немовлят, яких ще не встигли вакцинувати, ані для маленьких дітей, які отримали тільки одну дозу вакцини.

Чи можна вакцинувати від кору дитину, якій ще не виповнився рік?

Так, але не всі лікарі на це погодяться, оскільки за українським календарем щеплень, вакцина КПК (кір-паротит-краснуха) має бути зроблена дитині в рік.

Справа в тому, що якщо вакцинувати в більш ранньому віці, щеплення буде менш ефективне. Наприклад, у віці 9 місяців воно дасть захист з вірогідністю 85%. Саме тому в розвинених країнах перше щеплення КПК роблять після року. Але якщо йдеться про країну, де вирує епідемія кору — а Україна, на жаль, тепер і є такою країною, — то щеплення у віці 9 місяців є доцільним. Але не раніше, оскільки чим менше місяців немовляті, тим нижча ефективність щеплення — вироблення власних антитіл гальмує наявність материнських антитіл (які, до речі, мають захищати малюків принаймні до 6 місяців), а також незрілість імунної системи (про це йдеться в тому ж таки звіті ВООЗ).

Чи є вакцина в наявності?

Так — в державних медичних закладах.

МОЗ повідомляє, що в державних медзакладах станом на 17 січня є 933 352 дози вакцин КПК виробництва Бельгії (“Пріорикс”) та США («М-М-Р ІІ», виробник - компанія Merck Vaccine). Перевірити наявність вакцин у вашому регіоні можна у таблиці. У разі, якщо у кабінеті щеплень вам кажуть, що вакцини нема, МОЗ просить звертатися до головного лікаря, а якщо не допоможе — в місцевий департамент охорони здоров’я.

Вакцини, які закупила держава, призначаються для дітей, а також дорослих з груп ризику — студентів, освітян, медиків, військових і учасників ООС. Втім, вакцинувати інших дорослих медикам не забороняють. І можна поцікавитися у свого сімейного лікаря, чи можете ви вакцинуватися.

В приватних клініках та саме вакцина, що і в державних?

Так, бельгійська вакцина КПК “Пріорикс”. Але зробити щеплення від кору в приватній клініці зараз неможливо — вакцин нема і поки невідомо, коли з’являться. Раніше “Пріорикс” — та ж вакцина, яка доступна для вакцинації в державних медзакладах — в приватних клініках коштувала 500-700 грн, але треба також додатково заплатити за огляд лікаря (в середньому 500 грн).

Фото: vaaju.com

Чи справді вакцина має побічні ефекти?

Так, як і будь-які ліки, тому люди так не люблять перед їх вживанням читати інструкції. Але ми відкриваємо інструкцію до “Пріорикса” і дізнаємось, що найбільш частий побічний ефект — почервоніння в місці ін'єкції та підвищення температури до 37,5°C. Також часто — біль та набряк у місці ін’єкції і температура 39°C.

Весь перелік ви можете побачити в інструкції, але зауважимо, що ускладнення кору значно небезпечніші — це в тому числі пневмонія і енцефаліт.

В інформпросторі циркулює інформація про те, що енцефаліт може бути також наслідком вакцинації від кору. В інструкції до “Пріориксу” дійсно згадується, що “повідомлялося про такі клінічні події, що за часом пов’язувалися з вакцинацією”. Це означає, що зв’язок з вакцинацією не доведений, але є збіг в часі. Про енцефаліт повідомлялося з частотою менше 1 випадку на 10 млн доз, — написано в інструкції. В той час як ризик виникнення енцефаліту як ускладнення від кору — 1 на 1000 до 2000 випадків.

У ВООЗівському звіті йдеться про те, що вірус кору (не вакцина) викликає пригніченість імунітету і підвищує вразливість до вторинних бактеріальних та вірусних інфекцій. Саме це спричиняє розвиток ускладнень від кору та смерті.

В іншому звіті ВООЗ йдеться про те, що епідеміологічні дані вказують на те, що вакцинація захищає від вторинного енцефаліту (йдеться про підгострий склерозуючий паненцефаліт — абревіатура англійською SSPE) — в країнах, де кір контролюється через вакцинацію, спостерігається зниження кількості нових випадків SSPE за кілька років після зниження захворюваності на кір.

Чи можна вакцинуватися зараз, під час сезонної спалаху захворюваності на грип та ГРЗ?

Так, стверджують в МОЗ, і надають в якості підтвердження дані досліджень, які спростовують створення “імунного перевантаження” від вакцини КПК, що могло б зробити людину вразливішою до інфекцій. Цитуємо дослідження “вакцина КПК не збільшує ризик бактеріальної чи вірусної інфекції протягом 90 днів після вакцинації і не підтримує гіпотезу про те, що існує індукований імунодефіцит через перенавантаження від мультигенної вакцини”.

Добре, я вже йду вакцинуватися, а це правда, що голці бажано не контактувати зі спиртом при щепленні живою вакциною?

Так, попросіть медпрацівника зачекати кілька секунд після обробки шкіри спиртом, щоб він випарувався і не потрапив випадково на голку.