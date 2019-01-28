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​В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли

54-летний местный житель оборудовал на чердаке теплицу.

​В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
​В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на чердаке многоэтажки обнаружили плантацию конопли.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как выяснилось, коноплю в промышленных масштабах выращивал 54-летний киевлянин. Во время обыска правоохранители обнаружили в помещении 163 горшка с выращенными растениями и около 30 кг растениеподобного вещества.

Теплица была оборудована системой подогрева и освещения.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли в количестве от 10 до 50 растений). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Изъятые вещества направлены на проведение химической экспертизы.

Напомним, ранее в Запорожской области нашли плантацию конопли с растяжками и охранниками.

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