В гособоронзаказ включены 20 новых образцов, - Полторак

В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые раньше не были на вооружении ВСУ. Об этом сегодня сообщил министр обороны Степан Полторак, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем сегодня, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил: перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, приступить к производству новой... Государственный оборонный заказ этого года для меня лично очень оптимистичный, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение на склад как минимум до 20 образцов, которые раньше даже не были на вооружении Вооруженных сил. Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - сказал Полторак.

Отвечая на вопрос, касающийся представленной в Сенате США резолюции об усилении оборонной помощи Украине, министр подчеркнул, что активность сотрудничества с партнерами увеличилась.

"У нас тесное сотрудничество с нашими партнерами США. Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна", - сказал глава Минобороны.

По его словам, в ходе его визитов в Израиль и Турцию также велись переговоры о контрактах на поставки новых вооружений, техники, оснащения.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный оборонный заказ на 2019-2021 годы. Содержание документа, принятого Советом нацбезопасности и обороны, засекречено.